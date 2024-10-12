Шесть псковичей лишились «Госуслуг» из-за мошенников

10:37, 12 октября 2024, ПАИ

Мошенники завладели аккаунтами жителей Псковской области на «Госуслугах». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Шести псковичам позвонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками Социального фонда России, специалистами сотовых компаний и других учреждений. Они просили либо продлить договор, либо пересчитать пенсию, либо заменить счётчики или медицинские полисы. В итоге они завладели личными кабинетами псковичей.

Это случилось из-за того, что жители области сказали мошенникам свои персональные данные и коды из сообщений. Потерпевшие, среди которых есть и пенсионеры, обратились в полицию. Сейчас по этим делам возбуждены уголовные дела, подчеркнули в УМВД.