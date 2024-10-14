Девушка пострадала в ДТП с участием фуры в Великолукском районе

11:51, 14 октября 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля Renault Logan и фуры произошло у деревни Покарёво в Великолукском районе. В результате ДТП пострадала девушка, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Помощь пострадавшей оказывается на месте, решается вопрос о её госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.