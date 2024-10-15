Псковичи завоевали семь медалей на фестивале единоборств в Белоруссии

10:46, 15 октября 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спорткшколы «Мастер» стали победителями и призёрами фестиваля боевых единоборств «Время побеждать» среди юношей 2013-2014 и 2011-2012 годов рождения. Соревнования прошли в Полоцке в Белоруссии 11 октября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Мастер».



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»



Фото: спортшкола «Мастер»





Сразу три псковских самбиста выиграла золотые медали – Константин Павлушин в весе до 38 килограммов, Арсений Бойков в весе до 54 килограммов и Арсений Лукин в весе до 29 килограммов.

Кроме того, серебряными наградами отличились Роман Кротов и Артём Гжесяк, а бронза на счету Виктора Микова и Ярослава Кононенко.

Тренируют спортсменов Дмитрий Алекминский и Дмитрий Михайлов.

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