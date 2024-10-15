Велосипедист сбил женщину в Пскове
Велосипедист сбил женщину у дома №11 на улице Красных Партизан в Пскове. Её госпитализировали в медучреждение, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада медицины катастроф, участковый. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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