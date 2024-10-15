Велосипедист сбил женщину в Пскове

14:07, 15 октября 2024, ПАИ

Велосипедист сбил женщину у дома №11 на улице Красных Партизан в Пскове. Её госпитализировали в медучреждение, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работали бригада медицины катастроф, участковый. Обстоятельства произошедшего выясняются.