О поддержке и реабилитации участников СВО в Псковской области говорили в эфире радио «Серебряный дождь». Главное
О работе регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» рассказали Надежда Васильева и глава региональной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное:
- 11 тысяч обращений обработал фонд поддержки участников СВО в Псковской области с начала работы в июне 2023 года;
- 93 % обращений нашли решение и получили положительные ответы;
- сейчас в работе более 700 обращений псковичей и жителей других регионов – участников СВО и их близких;
- основные темы, с которыми обращаются в фонд, – меры соцподдержки участников СВО, денежные выплаты, медпомощь, реабилитация, психологическая помощь, помощь в поиске пропавших без вести на СВО;
- в каждом муниципалитете Псковской области работает социальный координатор фонда, где-то даже по два-три специалиста;
- от 80 до 120 семей находится на сопровождении у каждого сотрудника госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»;
- в фонде волонтёрят и участники СВО. Для многих из них это форма реабилитации;
- для ветеранов СВО и их семей постоянно проходят какие-то мероприятия: концерты, соревнования, встречи;
- «Мы не работаем – мы служим стране, тем, кто защищает Россию. Исполняем свою миссию», – заявила руководитель регионального филиала фонда Надежда Васильева;
- помощь фонду оказывают медучреждения региона, психологи и юристы. Регулярно организуются дни правовой помощи;
- сотрудники фонда сталкиваются с собственным эмоциональным выгоранием;
- при фонде открыта детская игровая комната, где мамы могут оставить чад, чтобы заняться неотложными делами;
- участникам СВО не грозит афганский синдром, уверен глава региональной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко.
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15 октября 2024
О поддержке и реабилитации участников СВО в Псковской области говорили в эфире радио «Серебряный дождь». Главное