О поддержке и реабилитации участников СВО в Псковской области говорили в эфире радио «Серебряный дождь». Главное

22:34, 15 октября 2024, ПАИ

О работе регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» рассказали Надежда Васильева и глава региональной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

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