Мы не работаем, мы служим стране - руководитель псковского фонда «Защитники Отечества»

16:01, 15 октября 2024, ПАИ

«Мы не работаем, мы служим стране, тем, кто защищает Россию. Исполняем свою миссию», - заявила руководитель регионального филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Надежда Васильева сообщила в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Она признала, что у сотрудников фонда чрезвычайно высок риск эмоционального выгорания, особенно после многочасового общения с близкими погибших на СВО «Поэтому мы проводим профилактические мероприятия для восстановления и поддержки наших сотрудников - тренинги, мастер-классы, в том числе на базе псковского отделения Российского Красного Креста», - рассказала Надежда Васильева.

Гостья эфира также рассказала, что большую помощь фонду оказывают больницы Пскова и области, специалисты-психологи. «В частности, помощь требуется семьям, которые потеряли близких или ничего не знают об их судьбе», - пояснила Надежда Васильева.

Кроме того, по её словам, востребована помощь юристов. «Мы регулярно проводим дни правовой помощи, ближайший будет завтра, 16 октября. Ещё у нас подписаны соглашения с волонтёрскими центрами, которые помогают нам с детскими мероприятиями. У нас также работает игровая комната, где мамы могут на некоторое время оставить детей и сделать свои дела, или отдохнуть», - рассказала руководитель псковского филиала фонда «Защитники Отечества».

Кроме того, фонд помогает с необходимыми средствами реабилитации: кровати, ходунки, трости, электрические коляски, предметы гигиены. «Мы также учим родственников уходу за инвалидами», - добавила Надежда Васильева.