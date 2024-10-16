В России предложили штрафовать банки на крупные суммы после неоднократного обмана

12:01, 16 октября 2024, ПАИ

В России предложили штрафовать банки на крупные суммы после неоднократного обмана, пишет газета «Известия».

По мнению главы Ассоциации банков России Анатолия Козлачкова, штрафовать банки на крупные суммы за мелкие нарушения не является целесообразным. Система штрафования банков уже апробирована законодательством, поэтому банки не против повышения суммы штрафов. Однако у клиента может и не быть крупного ущерба, а банк обяжут платить «драконовские штрафы», считает он.

«Мы предлагаем штрафовать банки на крупные суммы, если они неоднократно обманывали клиентов. Тогда становится ясно, что это происходит намеренно. Также нужно сопоставлять взыскание банку с ущербом у клиента», – заявил спикер.

Выбор конкретного состава правонарушения будет определяться на усмотрение административного органа, а не нормой закона, против чего, по словам Козлачкова, выступает Ассоциация банков России. «Конструкция, в основе решения которой лежит субъективизм, – дурной тон в праве, которого следует по возможности избегать», – добавил эксперт.