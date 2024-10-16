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Происшествия

Убившего полуторагодовалого внука мужчину ищут в России

46-летнего Дмитрия Кучина, совершившего убийство своего малолетнего внука в Екатеринбурге, разыскивает полиция, пишет «Комсомольская правда. Екатеринбург».

Трагедия произошла 16 октября на улице Инженерной в коммунальной квартире. В ней Дмитрий Кучин проживал со своей 41-летней женой, сыном, его супругой и внуком. Мужчина вернулся домой поздно ночью, в 23:45, и увидел, что его внук громко плачет. Это разозлило мужчину, и он нанёс ему смертельные травмы.

О произошедшем сообщили в полицию. На место происшествия выехало несколько патрулей, но спасти ребёнка не удалось.

Ранее Дмитрий Кучин уже привлекался к уголовной ответственности. Ему грозит пожизненное заключение.

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