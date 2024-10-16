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Спорт

Подведены итоги Кубка Псковской области по подводной охоте

Подведены итоги Кубка Псковской области по подводной охоте, который прошёл на озере Зверино на турбазе «Алоль» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Федерации подводного спорта Псковской области.

  • Подведены итоги Кубка Псковской области по подводной охоте
    Фото: Федерация подводного спорта Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по подводной охоте
    Фото: Федерация подводного спорта Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по подводной охоте
    Фото: Федерация подводного спорта Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по подводной охоте
    Фото: Федерация подводного спорта Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по подводной охоте
    Фото: Федерация подводного спорта Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по подводной охоте
    Фото: Федерация подводного спорта Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по подводной охоте
    Фото: Федерация подводного спорта Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по подводной охоте
    Фото: Федерация подводного спорта Псковской области
  • Подведены итоги Кубка Псковской области по подводной охоте
    Фото: Федерация подводного спорта Псковской области

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Санкт-Петербурга, Великих Лук, Пскова, Острова, Пушкинских Гор и Белоруссии.

«Охота была трудовой и упорной. Все спортсмены вышли к последней минуте и провели в воде четыре часа с учётом того, что температура воды была +10. Рыбы было достаточно на куканах у большинства спортсменов, но профессиональное мастерство показали самые опытные», – сообщили в федерации.

Первое место в индивидуальном зачёте занял Константин Савкин, вторым стал Евгений Твердов, а замкнул тройку лидеров Дмитрий Николаев. Победителю также удалось получить приз за самую крупную пойманную рыбу.

В командном зачёте победу одержала команда «Поплавки» в составе Константина Савкина, Андрея Иванова и Дмитрия Николаева. Серебро на счету команды «Дружба народов», за которую выступали Алексей Кудрявцев, Роман Кондратьев и Евгений Твердов. Бронза у коллектива «Пушкинские Горы» – Светослава Ходана и Сергея Мочилина.

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