Небезопасное хранение пароля оставило великолучанина без денег
Небезопасное хранение пароля оставило великолучанина без денег. Как сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов, Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении злоумышленника, который воспользовался беспечностью потерпевшего.
Во время застолья неоднократно судимый местный житель украл у собутыльника пакет, в котором находился телефон, банковская карта и записная книжка с паролями от карты и банковского приложения. Зная пароли, подсудимый похитил около 100 000 рублей.
В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объёме, в содеянном раскаялся. При назначении наказания суд учёл фактические обстоятельства содеянного, наличие обстоятельств, смягчающие и отягчающих наказание, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев.
В пользу потерпевшего взыскан материальный ущерб.
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