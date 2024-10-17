Небезопасное хранение пароля оставило великолучанина без денег

14:32, 17 октября 2024, ПАИ

Небезопасное хранение пароля оставило великолучанина без денег. Как сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов, Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении злоумышленника, который воспользовался беспечностью потерпевшего.

Во время застолья неоднократно судимый местный житель украл у собутыльника пакет, в котором находился телефон, банковская карта и записная книжка с паролями от карты и банковского приложения. Зная пароли, подсудимый похитил около 100 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объёме, в содеянном раскаялся. При назначении наказания суд учёл фактические обстоятельства содеянного, наличие обстоятельств, смягчающие и отягчающих наказание, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев.

В пользу потерпевшего взыскан материальный ущерб.