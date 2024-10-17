Пострадавшая в страшном ДТП в Пустошкинском районе женщина скончалась
Женщина, пострадавшая в смертельном ДТП в Пустошкинском районе, скончалась в больнице сегодня, 17 октября. Об этом ПАИ сообщили в Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы.
Напомним, 14 октября у деревни Алоль в Пустошкинском районе произошло лобовое столкновение автомобилей KIA и Chevrolet. В результате ДТП погибли мужчина и ребёнок. Ещё один ребёнок и женщина госпитализированы в медучреждение.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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17 октября 2024
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