Пострадавшая в страшном ДТП в Пустошкинском районе женщина скончалась

14:40, 17 октября 2024, ПАИ

Женщина, пострадавшая в смертельном ДТП в Пустошкинском районе, скончалась в больнице сегодня, 17 октября. Об этом ПАИ сообщили в Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы.

Напомним, 14 октября у деревни Алоль в Пустошкинском районе произошло лобовое столкновение автомобилей KIA и Chevrolet. В результате ДТП погибли мужчина и ребёнок. Ещё один ребёнок и женщина госпитализированы в медучреждение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.