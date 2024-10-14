По факту ДТП в деревне Алоль возбуждено уголовное дело

19:59, 14 октября 2024, ПАИ

Следственным отделом МО МВД России «Себежский» возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ по факту ДТП в деревне Алоль. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Напомним, в Пустошкинском районе, у деревни Алоль, произошло лобовое столкновение двух автомобилей: KIA и Chevrolet. В результате ДТП погибли мужчина и ребёнок. Ещё один ребёнок и женщина госпитализированы в медучреждение.

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик выжил в аварии после смертельного ДТП в Псковской области.