Пятилетний мальчик выжил после смертельного ДТП в Псковской области
Пятилетний мальчик, попавший в ДТП в Псковской области, выжил. Информацию об этом корреспонденту ПАИ подтвердили в Великолукском филиале Псковского областной клинической больницы.
Сейчас мальчик находится в отделении хирургии больницы, из травм у него только сотрясение мозга.
Мать ребенка находится в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что 5-летний ребенок скончался во время транспортировки в медучреждение. В УМВД России по Псковской области также опровергли эту информацию.
Напомним, лобовое столкновение двух автомобилей произошло сегодня, 14 октября, у деревни Алоль Пустошкинского района. В результате ДТП погибли ребёнок и мужчина. Подробности ДТП здесь.
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