Пятилетний мальчик выжил после смертельного ДТП в Псковской области

16:57, 14 октября 2024, ПАИ

Пятилетний мальчик, попавший в ДТП в Псковской области, выжил. Информацию об этом корреспонденту ПАИ подтвердили в Великолукском филиале Псковского областной клинической больницы.

Сейчас мальчик находится в отделении хирургии больницы, из травм у него только сотрясение мозга.

Мать ребенка находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что 5-летний ребенок скончался во время транспортировки в медучреждение. В УМВД России по Псковской области также опровергли эту информацию.

Напомним, лобовое столкновение двух автомобилей произошло сегодня, 14 октября, у деревни Алоль Пустошкинского района. В результате ДТП погибли ребёнок и мужчина. Подробности ДТП здесь.