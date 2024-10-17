Помочь с возобновлением газоснабжения в Паневике попросила Александра Котова местная жительница

14:48, 17 октября 2024, ПАИ

Подключиться к решению вопроса по возобновлению газоснабжения в микрорайоне Паневик пообещал спикер регионального парламента Александр Котов посетительнице общественной приёмной партии «Единая Россия» псковичке Татьяне Морховой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Несколько десятков частных домов остались без газа две недели назад, когда в результате дорожно-транспортного происшествия был полностью выведен из строя распределительный узел. «От газа у нас всё: отопление, горячая вода и возможность готовить еду – газовые плиты. Мы ждали, что вот-вот дадут газ, но время идёт, а газа так и нет. Пожалуйста, помогите, потому что нам очень трудно», – обратилась к Александру Котову от лица жителей Паневика Татьяна Морхова.

Председатель Собрания подтвердил, что знает о ситуации. Порядок действий понятен – необходимо отремонтировать повреждённый газопровод, однако «из-за бюрократической чехарды» не удаётся найти способ, как это сделать.

«Муниципалитет деньги на эти цели тратить не может, это будет нецелевым расходованием бюджетных средств», – поделился своим видением ситуации Александр Котов, подчеркнув, что окончательные выводы можно сделать только после изучения всех обстоятельств.

Посетительница общественной приёмной проинформировала спикера о том, что оставшиеся без газа и тепла граждане написали обращение в прокуратуру. Александр Котов согласился с правильностью таких действий.

Председатель Собрания сообщил, что в самое ближайшее время состоится встреча главы Пскова Бориса Елкина с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антоном Дымовым. Если достичь договорённости не удастся, Александр Котов готов лично встретиться с руководителем газораспределительной организации. «Постараемся быстрее закончить эту эпопею», – пообещал заявительнице председатель областного Собрания депутатов.

Напомним, что на перекрёстке улиц Индустриальной и Литейной в Пскове произошло ДТП. Тогда автомобиль врезался в шкафной регуляторный пункт, который предназначен для снижения входного давления природного газа.