Газовики устраняют последствия ДТП на перекрёстке улиц Индустриальной и Литейной в Пскове

16:02, 03 октября 2024, ПАИ

Газовики устраняют последствия ДТП на перекрёстке улиц Индустриальной и Литейной в Пскове. Автомобиль врезался в шкафной регуляторный пункт, который предназначен для снижения входного давления природного газа. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате происшествия в микрорайоне Паневик нет газа.