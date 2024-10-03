Газовики устраняют последствия ДТП на перекрёстке улиц Индустриальной и Литейной в Пскове
Газовики устраняют последствия ДТП на перекрёстке улиц Индустриальной и Литейной в Пскове. Автомобиль врезался в шкафной регуляторный пункт, который предназначен для снижения входного давления природного газа. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате происшествия в микрорайоне Паневик нет газа.
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