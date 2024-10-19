Световой столб могли наблюдать псковичи этим утром

09:00, 19 октября 2024, ПАИ

Псковичи могли наблюдать световой столб утром 19 октября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Это один из видов гало, визуальное атмосферное явление, оптический эффект. Он представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся от солнца во время его заката или восхода.

Ранее сообщалось, что этой ночью псковичи наблюдали за небесными светилами в телескоп. Мероприятие организовал клуб «‎АстроПсков». Участники встречи смогли увидеть кометы, Луну и Сатурн в телескоп.

Кроме того, самую яркую комету XXI века Цзыцзиньшань удалось запечатлеть в Псковской области.