Самую яркую комету XXI века Цзыцзиньшань запечатлели в Псковской области

12:18, 13 октября 2024, ПАИ

Комету C/2023 A3 Цзыцзиньшань – ATLAS запечатлели в Псковской области. Снимок «кометы века» разместил астроном-любитель Сергей Попов в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Запечатлеть комету он смог вечером 12 октября на дороге за деревней Родина Псковского района.

«Всё было против: набежавшие облака, нехватка времени, отсутствие чёткого ориентира. В какой-то момент я уж думал, что комета упущена, но она выглянула из-за облака и стала доступна для съёмки. Победа!» – поделился он.

Сергей Попов также отметил, что при наличии хорошей погоды эту комету можно будет наблюдать невооружённым глазом ещё с 14–15 по 21–22 октября. «Только желательно выехать хотя бы в пригород. Направление – юг, юго-запад», – отметил он.

Напомним, Цзыцзиньшань – это одна из самых ярких комет за последние десятилетия. Один поворот вокруг Солнца она делает за более чем 80 тысяч лет.

Кроме того, у Цзыцзиншань сразу три хвоста: основной пылевой, газовый и вторичный пылевой.

Комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS) открыли в китайской обсерватории Цзыцзиньшань 9 января 2023 года. 22 февраля того же года она была обнаружена независимо от первооткрывателей системой ATLAS (её телескопом, расположенным в ЮАР).