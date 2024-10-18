Псковичи наблюдают за небесными светилами в телескоп

21:18, 18 октября 2024, ПАИ

У памятника Александра Невского на Соколихе в Пскове все желающие смогли понаблюдать за небесными светилами в телескоп сегодня, 18 октября, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Мероприятие организовал клуб «‎АстроПсков». Участники встречи смогли увидеть кометы, Луну и Сатурн в телескоп.