Псковичи наблюдают за небесными светилами в телескоп
У памятника Александра Невского на Соколихе в Пскове все желающие смогли понаблюдать за небесными светилами в телескоп сегодня, 18 октября, сообщает корреспондент ПАИ.
Мероприятие организовал клуб «АстроПсков». Участники встречи смогли увидеть кометы, Луну и Сатурн в телескоп.
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