На покупку авто россияне потратили 3,6 трлн рублей
За 9 месяцев 2024 года россияне потратили на приобретение легковых автомобилей 3,6 трлн рублей, подсчитали в «Автостате». По оценкам агентства, это на 73% больше, чем в тот же период 2023 года.
Эксперты связывают рост объема трат на авто с ростом объема продаж новых автомобилей, который с начала года вырос на 61%.
Еще одним фактором, который повлиял на объем затрат на автомобили, стал рост цен, который продолжается до сих пор.
По данным «Автостата», больше всего жители России потратили на отечественные автомобили Lada и на авто китайского бренда Geely. На третьем месте Haval, на четвертом – Chery.
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