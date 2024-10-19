На покупку авто россияне потратили 3,6 трлн рублей

20:03, 19 октября 2024, ПАИ

За 9 месяцев 2024 года россияне потратили на приобретение легковых автомобилей 3,6 трлн рублей, подсчитали в «Автостате». По оценкам агентства, это на 73% больше, чем в тот же период 2023 года.

Эксперты связывают рост объема трат на авто с ростом объема продаж новых автомобилей, который с начала года вырос на 61%.

Еще одним фактором, который повлиял на объем затрат на автомобили, стал рост цен, который продолжается до сих пор.

По данным «Автостата», больше всего жители России потратили на отечественные автомобили Lada и на авто китайского бренда Geely. На третьем месте Haval, на четвертом – Chery.