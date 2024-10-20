О работе фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО, поддержке участников спецоперации и их семей и огромных возможностях для героев в мирной жизни – в интервью со специалистами

17:25, 20 октября 2024, ПАИ

Как работают фонд «Защитники Отечества» и Ассоциация ветеранов СВО в Псковской области? Куда можно обратиться за всесторонней поддержкой? Какие виды реабилитации существуют? С какой скоростью помогают прокуроры? Почему невозможен новый афганский синдром? На эти и другие вопросы дали ответы руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надежда Васильева и глава региональной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Помощь по всем вопросам

– Фонд, созданный по инициативе президента России Владимира Путина, больше года работает в регионе. Сколько обращений поступило за это время?

– С 1 июня 2023 года к нам обратилось 6 500 граждан, поступило почти 11 000 обращений. Мы очень горды, что 93 % из них решены положительно. 729 обращений ещё в работе: это 7 %.

– С какими вопросами обращаются?

– К нам обращаются как уволенные, так и действующие участники боевых действий, члены их семей и семей погибших бойцов.

Основные темы – это меры социальной поддержки: денежные выплаты, медицинская помощь, психологическая реабилитация, протезирование и многие другие вопросы, которые необходимо решить, когда ребята возвращаются домой и в мирную жизнь.

Человек может прийти с одним вопросом, пообщаться, получить поддержку, теплоту, заботу, уважение, а может прийти и с десятком вопросов, которые мы примем в работу и окажем помощь. Филиалы фонда работают в режиме одного окна. И мы сами оперативно принимаем решения, в какие учреждения или организации нам обратиться, чтобы восстановить и защитить права ветерана.

Если человек обращается и говорит, что сегодня ему нужна та или иная консультация, мы можем либо сами принять в работу его заявление, либо направить его к необходимому специалисту, где его очень быстро примут.



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области











Сердце команды

– Кто эти замечательные люди, ежедневно решающие десятки вопросов?

– В областном филиале фонда на улице Льва Толстого, 31а в Пскове есть отдел социальных координаторов. В городе их 14 человек. И в каждом муниципальном округе работает социальный координатор, в некоторых – по два-три человека. Сейчас мы увеличиваем штат в связи с большим ростом обращений.

К координаторам может обратиться любой гражданин из любого региона России. Также наши ребята и члены их семей могут обратиться в филиал фонда в любом уголке нашей великой России. Можно прийти к нам лично и написать заявление. Можно подать обращение через соцсети и «Госуслуги».

В нашем областном филиале 49 социальных координаторов, два их помощника, руководитель филиала и семь его заместителей по направлениям деятельности. Был очень длительный и тщательный отбор, наши сотрудники проходили огромное количество проверок. Отобранные кандидаты обучались в филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, сдавали экзамены. Только тогда принималось решение, подходит ли человек для работы в филиалах фонда.

Координаторы – сердце команды. Они первыми входят в семью, вместе проходят весь путь, переживают все горести, потому что не прожить ситуацию вместе с людьми, которые к нам обращаются, невозможно. В первую очередь координаторы – люди с очень высокой эмпатией. Они созданы для того, чтобы помогать другим, круглые сутки находиться со своими подопечными на связи. Многие наши сотрудники становятся близкими членами семей, которые у них на попечении. В среднем у каждого сотрудника на сопровождении находится от 85 до 120 семей.

Среди социальных координаторов есть жёны, мамы, вдовы, сами участники СВО, ветераны боевых действий с инвалидностью. Это люди, которые не понаслышке знают, что такое горе и что такое восстановиться после ранения.

Проблема выгорания

– Работать в таком потоке очень непросто. Как вы спасаетесь от эмоционального выгорания?

– Это не работа, а миссия служения нашему народу, Отечеству, обществу. Это наш вклад в победу. Люди растворяются в этом целиком и полностью, абстрагироваться практически невозможно.

С учётом высокого риска эмоционального выгорания мы проводим много мероприятий для наших работников. Подписано около 50 соглашений о сотрудничестве, в том числе с региональным Красным Крестом, и психологи проводят тренинги. Три-четыре раза в месяц собираем всех сотрудников по области для восстановления и поддержки на тренинги и мастер-классы. Специалисты из Москвы, Московской области, Белоруссии повышали профессиональный уровень наших сотрудников и учили, как минимизировать риск выгорания.

В филиале фонда с посетителями работают клинические психологи, но мы также можем обратиться к ним, когда понимаем, что нам очень плохо. Ведь сотрудник, решая на протяжении нескольких часов вопрос с человеком, который потерял своего самого близкого, впадает практически в то же самое состояние. Огромная благодарность Псковской областной больнице и центру психиатрии и наркологии: с их специалистами мы выезжаем в семьи, которым требуется помощь, к родителям, потерявшим сына либо длительное время не выходящим на связь. Именно эти врачи возвращают к жизни нас самих, чтобы завтра было кому профессионально оказывать помощь. Мы все вместе служим тем, кто защищает Россию.

Без обид

– Расскажите о семи процентах вопросов, которые находятся в работе.

– Это вопросы, которые требуют очень длительного решения. Например, участники специальной военной операции из частных военных кампаний обращаются за помощью в получении удостоверения ветерана боевых действий. В соответствии с приказом Министерства обороны РФ оказываем содействие, собираем совместно с ребятами документы и отправляем их в комиссию Министерства обороны РФ – единственную во всей стране. Там уже принимают решение о присвоении данного статуса.

Конечно, решение такого вопроса занимает очень длительное время, ребята обижаются. Хочу ещё раз сказать: тут нужно набраться терпения и ждать. Как только мы получаем удостоверения, сразу сообщаем и в торжественной обстановке вручаем их ветеранам боевых действий – либо в филиале фонда, либо выезжаем в муниципальные округа. Ещё у нас есть обращения о розыске без вести пропавших, они тоже требуют долгой работы. Также мы сопровождаем дела в судах, где для положительного результата при сложном кейсе нам нужно получить судебное решение, которое должно вступить в законную силу. Такое дело может рассматриваться как в нашей области, так и в другом регионе.



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



Фото: Telegram-канал «Защитники Отечества. Псковская область»



















Моментальные решения

– Сколько времени отрабатывают не столь сложные запросы?

– Есть вопросы, которые мы решаем моментально или за несколько часов и суток. Например, когда человеку нужно что-то подтвердить, снять ошибочный арест через службу судебных приставов или когда человек не может, простите, элементарно купить себе лекарства. Такие ошибки с нашими героями тоже, к сожалению, случаются.

Некоторые вопросы мы решаем с другими регионами. Недавно женщине из Калининграда, когда её супруг находился в нашем военном госпитале, нужно было получить нотариальную доверенность. За полдня мы этот вопрос решили, хотя было задействовано три региона и различные нотариальные палаты не только в Псковской области.

Или обращаются коллеги из других регионов: ваш ветеран хочет вернуться в Псковскую область, и нужно его сопровождать из Кабардино-Балкарии. Мы подключаем все службы и всех наших коллег, независимо от того, в каком уголке страны они работают. И вопрос в течение часа решается.

– Какие специалисты работают с фондом?

– Специалисты в области правовой работы. Уже рассмотрено 2 500 вопросов, касающихся оказания юридической помощи. Имеется возможность получить консультации специалистов медико-социальной экспертизы, помощь сотрудников МФЦ, Социального фонда России, регионального комитета по труду и занятости. По инициативе губернатора Михаила Ведерникова организована площадка, где люди могут абсолютно бесплатно пройти переобучение, получить дополнительное образование. Также есть прекрасная детская игровая комната, и мамы, получая образование либо профессию, могут на несколько часов отдать своих деток в руки наших сотрудников или волонтёров.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ













































В филиале фонда ежеквартально проводят приём прокурор области и военный прокурор. На приёме 18 сентября два прокурора объединились, и человек через 20 минут получил решение по трём вопросам. А раз в месяц бывает бесплатный день правовой помощи, в котором участвуют адвокаты, нотариусы, управление юстиции.

Родственники ребят, получивших инвалидность, могут в нашей школе ухода бесплатно получить необходимые знания и навыки, а в пункте проката им безвозмездно выдадут различные технические средства реабилитации: кровати, электрические коляски, подъёмники, трости, предметы гигиены – всё, что необходимо для людей с инвалидностью.

Забота, справедливость, уважение

– Как Ассоциация ветеранов СВО взаимодействует с фондом «Защитники Отечества»?

– Наша ассоциация была организована одной из первых в России и совместно с фондом «Защитники Отечества» проводит во всём регионе много мероприятий для бойцов и членов их семей. Ребята работают волонтёрами на добровольной основе. Приходят с войны с тяжёлыми ранениями, психологическими травмами и, когда вовлекаются в такую деятельность, немного отвлекаются. Это хорошо, потому что становится меньше проблем в семье, человек забывает о своих травмах. Большая часть членов ассоциации – ветераны боевых действий, бывшие сотрудники силовых структур, офицеры запаса. Люди, которые не понаслышке знают, что такое воинский долг, храбрость, мужество, и с высоты своего опыта подсказывают остальным сотрудникам, как принимать то или иное решение.



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»







– Основная задача ассоциации – реабилитация?

– Нет. Основная задача – чем-то помочь. Да, мы не построим дом, но придумаем и организуем мероприятие, где каждый получит огромный заряд энергии и бодрости, увлечётся и привлечёт свою семью. Недавно турнир по настольному теннису провели. Быстро в один день организовали, поощрили подарками и медалями за первое, второе и третье места. Наша идея – вовлекать не только ветеранов СВО, но и молодёжь из других структур, гражданских людей, чтобы ребята понемногу вливались в гражданское общество, социализировались, а не варились в своём мирке. Надо двигаться, развиваться, учиться чему-то новому, а не сосредотачиваться только на стакане. Есть и другие краски жизни.

Вскоре члены нашей ассоциации поедут в Москву, Себеж и другие города на обучение. Сейчас очень много площадок, где можно получить новые знания. Участники СВО вливаются в мирную жизнь, приходя на субботники вместе с жёнами и детьми, на патриотические мероприятия, такие как «Время героев». Для них организуют обучение, переобучение, трудоустройство, мастер-классы, концерты и другие культурно-досуговые мероприятия.

Очень важно, что мы работаем вместе с фондом, помогаем людям, получившим серьёзные увечья и потерявшим здоровье, построить жизнь заново. Они себя чувствуют очень уверенно и спокойно, когда понимают, что о них заботятся. Не зря слоган фонда – «Забота, справедливость, уважение»: это принципы нашей работы.

Синдрома не будет

– Говорят, что в России грядёт очередной афганский синдром. Ребята вернутся с СВО и не будут нужны обществу.

– Такого совершено точно не произойдёт. В любом городе большинство ветеранов и членов их семей вовлекают в разнообразную деятельность. Например, в составе паралимпийской сборной Москвы уже шесть человек с СВО, есть Герои России. У нас в регионе ребята тоже входят в паралимпийскую сборную Псковской области по стрельбе из пневматической винтовки и лука. В дальнейшем будут теннис и другие виды спорта. Вместе с филиалом фонда создаём команду, которая будет защищать честь Псковского региона на Кубке «Защитников Отечества» в ноябре. Никакого афганского синдрома не будет. Для ребят есть все возможности учиться и развиваться. Главное – желание. Если у человека есть искреннее желание, ему никто не помешает. Ребята также приходят в школы, проводят уроки мужества. Дети должны знать нашу героическую историю. А когда перед ними выступает настоящий живой герой, это хорошая мотивация стать истинным патриотом.