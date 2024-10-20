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Экономика

Российский рынок труда нуждается в кадрах в финансовой сфере

В финансовом секторе открыто порядка 433 тыс. вакансий, пишут «Известия» со ссылкой на данные hh.ru.

С начала 2024 года предложений стало больше на 25%. Спрос увеличился у банков, инвестиционных и лизинговых компаний, а у негосударственных пенсионных фондов, наоборот, упал.

Самыми востребованными специалистами стали операторы кол-центров, бухгалтеры, программисты, менеджеры по работе с клиентами и кредитные специалисты. Увеличение числа вакансий в банковском секторе можно объяснить ростом спроса со стороны компаний на услуги банков.

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