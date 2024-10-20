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Экономика

Лицензировать продажи сигарет предложили в России

Росалкогольтабакконтроль (РАР) предложил ввести лицензирование для товаров с никотином, пишут «Известия».

В 2023 году вступил в силу закон «О госрегулировании производства и оборота табачной продукции…», который легализовал новые правила работы продавцов сигарет и продукции с никотином. Эти нормы обязали изготовителей получать лицензию на свою деятельность.

Это уже принесло доход в 42 млрд рублей, который собрали в качестве акцизов. Если норму одобрят, то рознице придётся покупать лицензию для того, чтобы иметь возможность реализовать товар. Без одобрения со стороны регуляторов продажи будут запрещены. Такие правила уже ввели для спиртного – рестораны получают лицензии на свои магазины и общепиты.

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