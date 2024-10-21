Более миллиона рублей задолжала по алиментам жительница Псковской области

17:35, 21 октября 2024, ПАИ

Более миллиона рублей задолжала по алиментам жительница Опочецкого района, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Женщина должна отчислять 1/4 дохода на содержание своего несовершеннолетнего сына. Она уже получала административное наказание из-за того, что не платила алименты, однако потом стала их выплачивать, но не в полном размере. У неё образовался долг в размере около 1,25 млн рублей.

Женщина признала свою вину и не оспаривала тот факт, что после административного наказания не устроилась официально на работу и имеет задолженность по алиментам.

Суд назначил ей наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.