Восемь лет тюрьмы получил острович за убийство 27-летней давности

15:50, 21 октября 2024, ПАИ

Острович отправится в тюрьму за убийство, совершенное 27 лет назад, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Судом установлено, что пьяный острович приехал в компании других лиц к дому мужчины в деревне Синее Устье Островского района. Он намеревался выяснить с ним отношения по поводу долга.

Когда последний отказался обсуждать этот вопрос, его решили похитить. Мужчину вывезли в лес и незаконно там удерживали. После этого острович выстрелил из пистолета похищенному в затылок, мгновенно убив его.

Островский городской суд признан его виновным по пунтку «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор суда был обжалован в Псковском областном суде.Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что виновность мужчины в совершении преступления подтверждена собранными доказательствами.

Приговор суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.