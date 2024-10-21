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Происшествия

Восемь лет тюрьмы получил острович за убийство 27-летней давности

Острович отправится в тюрьму за убийство, совершенное 27 лет назад, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Судом установлено, что пьяный острович приехал в компании других лиц к дому мужчины в деревне Синее Устье Островского района. Он намеревался выяснить с ним отношения по поводу долга.

Когда последний отказался обсуждать этот вопрос, его решили похитить. Мужчину вывезли в лес и незаконно там удерживали. После этого острович выстрелил из пистолета похищенному в затылок, мгновенно убив его.

Островский городской суд признан его виновным по пунтку «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор суда был обжалован в Псковском областном суде.Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что виновность мужчины в совершении преступления подтверждена собранными доказательствами.

Приговор суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

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