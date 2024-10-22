Работу отделения Союза пенсионеров России обсудили на «Серебряном дожде». Главное

19:06, 22 октября 2024, ПАИ

Председатель Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России Галина Невалённая и председатель городского отделения организации Светлана Мельничук стали гостьями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 22 октября.

Главное из эфира: