Работу отделения Союза пенсионеров России обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Председатель Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России Галина Невалённая и председатель городского отделения организации Светлана Мельничук стали гостьями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 22 октября.
Главное из эфира:
- глобальная перезагрузка Псковскому региональному отделению Союза пенсионеров России не требуется;
- более пяти тысяч человек входит в Псковское отделение Союза пенсионеров России;
- у Союза пенсионеров России есть ещё много не реализованных, но очень интересных предложений;
- стать участником организации может каждый с 18 лет. У желающих попасть в ряды Союза пенсионеров России спрашивают: «Чем вы будете полезны для Союза пенсионеров?»;
- в проекты реготделения будут стараться привлекать и молодёжь;
- в Псковском реготделении Союза пенсионеров России нет членских взносов;
- на данный момент изменилась система финансирования общественных организаций, поэтому вопрос финансов для реготделения остаётся открытым;
- большую помощь с финансовой точки зрения организации оказывают грантовые конкурсы;
- руководство отделения планирует наладить взаимодействие с новым сенатором РФ от Псковской области Натальей Мельниковой, которая и так была активно вовлечена во все вопросы организации.
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