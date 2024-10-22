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Работу отделения Союза пенсионеров России обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Председатель Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России Галина Невалённая и председатель городского отделения организации Светлана Мельничук стали гостьями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 22 октября.

Галина Невалённая и Светлана Мельничук. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • глобальная перезагрузка Псковскому региональному отделению Союза пенсионеров России не требуется;
  • более пяти тысяч человек входит в Псковское отделение Союза пенсионеров России;
  • у Союза пенсионеров России есть ещё много не реализованных, но очень интересных предложений;
  • стать участником организации может каждый с 18 лет. У желающих попасть в ряды Союза пенсионеров России спрашивают: «Чем вы будете полезны для Союза пенсионеров?»;
  • в проекты реготделения будут стараться привлекать и молодёжь;
  • в Псковском реготделении Союза пенсионеров России нет членских взносов;
  • на данный момент изменилась система финансирования общественных организаций, поэтому вопрос финансов для реготделения остаётся открытым;
  • большую помощь с финансовой точки зрения организации оказывают грантовые конкурсы;
  • руководство отделения планирует наладить взаимодействие с новым сенатором РФ от Псковской области Натальей Мельниковой, которая и так была активно вовлечена во все вопросы организации.

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