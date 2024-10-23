Наблюдать за рогами месяца советует сегодня народный календарь

08:18, 23 октября 2024, ПАИ

Память святых Евлампия и Евлампии, живших во времена императора Максимилиана, чествуют сегодня, 23 октября, пишет calend.ru.

В этот день на Руси судили о предстоящей погоде по приметам. Например, ветер подует с той стороны, куда направлены рога месяца. Некоторые считали, что если рога месяца направлены на север, то стоит ждать скорую и строгую зиму, а если на юг, то до самой Казанской будет слякоть и грязь.

В это время поленья расщепляли на лучины и устанавливали в специальные светильники – светцы, при свете которых крестьяне занимались домашними делами. Лучина сгорала быстро, поэтому детям поручали следить за светцами и менять лучины.