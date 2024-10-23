Как мошенники воруют «Госуслуги» пенсионеров, рассказал эксперт

13:27, 23 октября 2024, ПАИ

Об очередной мошеннической схеме в отношении пенсионеров рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Злоумышленники звонят пожилым людям и представляются работниками Социального фонда России. Они сообщают, что размер текущей пенсии можно увеличить, так как был обнаружен неучтенный трудовой стаж», – сказал Александр Иванов. Доверчивых пенсионеров приглашают на консультацию для решения вопроса в МФЦ или в отделение СФР. Злоумышленники называют реальные адреса центров и отделений, поэтому пожилые люди ведутся на такую уловку.

«По сценарию злоумышленников, для записи на приём человек должен предоставить данные паспорта, СНИЛС, ИНН и назвать код из СМС-сообщения», – добавил эксперт. Так, получив личные данные, мошенники получают доступ к «Госуслугам» жертвы, позволяющий им брать как кредиты, так и микрозаймы.

Эксперт рекомендует не продолжать разговоры подобного рода, а также никогда не сообщать личные данные кому-либо по телефону. «По любым социальным вопросам нужно самостоятельно позвонить в единый контактный центр СФР по телефону 8-800-10-000-01 либо обратиться в ближайшее отделение фонда», – уточнил спикер.