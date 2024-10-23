Розыгрыши за активность проходят в госпабликах Псковской области
Розыгрыши за активность проходят в госпабликах Псковской области, сообщили ПАИ в Центре управления регионом.
«Лайки и комментарии свидетельствуют о доверии к сообществу и информации. Активность пользователей помогает администраторам сделать сообщества ещё более полезными и интересными. Подписчики госпабликов не только получают достоверную и актуальную информацию, но и могут выиграть приз за активность», – отметили в ЦУРе.
Розыгрыши проходят в следующих пабликах:
– группа администрации Пскова vk.com/pskovadmn;
– группа администрации Псковского района vk.com/pskovrajon;
– группа администрации Великих Лук vk.com/vlukigorod;
– группа администрации Островского района vk.com/ostrovrajon;
– группа администрации Опочецкого муниципального округа vk.com/opochkaokrug.
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