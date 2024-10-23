Розыгрыши за активность проходят в госпабликах Псковской области

12:35, 23 октября 2024, ПАИ

Розыгрыши за активность проходят в госпабликах Псковской области, сообщили ПАИ в Центре управления регионом.

«Лайки и комментарии свидетельствуют о доверии к сообществу и информации. Активность пользователей помогает администраторам сделать сообщества ещё более полезными и интересными. Подписчики госпабликов не только получают достоверную и актуальную информацию, но и могут выиграть приз за активность», – отметили в ЦУРе.

Розыгрыши проходят в следующих пабликах:

– группа администрации Пскова vk.com/pskovadmn;

– группа администрации Псковского района vk.com/pskovrajon;

– группа администрации Великих Лук vk.com/vlukigorod;

– группа администрации Островского района vk.com/ostrovrajon;

– группа администрации Опочецкого муниципального округа vk.com/opochkaokrug.