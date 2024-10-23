До 15 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 24 октября

12:19, 23 октября 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 24 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от семи до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём ожидается от +10 до +15 градусов. Атмосферное давление будет низким.