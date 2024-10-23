Псковичи могут принять участие в опросе относительно качества работы музеев и ДК в регионе

12:25, 23 октября 2024, ПАИ

Исследовательская компания «Лидер» собирает мнения жителей Псковской области о качестве работы региональных учреждений культуры. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Предлагается оценить открытость и доступность учреждений, вежливость сотрудников, удовлетворённость качеством обслуживания. Принять участие в онлайн-опросе можно до 22:00 1 ноября.

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