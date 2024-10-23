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Экономика

Зарплаты сотрудников лесного хозяйства повысят в России

Зарплаты сотрудников лесного хозяйства повысят с 1 января 2025 года. Такое решение приняло Правительство РФ, пишет РИА Новости.

Сфера деятельности Рослесхоза является одной из самых важных в жизни страны. Учёные, лесники и таксаторы делают важную работу, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Повышение зарплаты должно способствовать тому, что специалисты захотят остаться в отрасли и будут эффективно работать на реализацию национальных целей развития, которые перед ними ставит государство, заключил Михаил Мишустин.

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