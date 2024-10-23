Зарплаты сотрудников лесного хозяйства повысят в России
Зарплаты сотрудников лесного хозяйства повысят с 1 января 2025 года. Такое решение приняло Правительство РФ, пишет РИА Новости.
Сфера деятельности Рослесхоза является одной из самых важных в жизни страны. Учёные, лесники и таксаторы делают важную работу, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Повышение зарплаты должно способствовать тому, что специалисты захотят остаться в отрасли и будут эффективно работать на реализацию национальных целей развития, которые перед ними ставит государство, заключил Михаил Мишустин.
Комментарии: 0 Обсудить >>>