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Экономика

Анастасия Иванова: Псковская область обладает рядом преимуществ для наращивания экспорта в различных сферах

Псковская область обладает рядом преимуществ для наращивания экспорта в различных сферах, заявила ПАИ руководитель регионального центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова.

Анастасия Иванова. Фото: ПАИ

Ключевыми направлениями являются лесная промышленность, агропромышленный комплекс, туризм и культура, в том числе экологический туризм, лёгкая промышленность и инновационные технологии.

«Псковская область имеет довольно диверсифицированную экономику, и экспорт товаров предпринимателей нашего региона включает следующие категории: продукцию сельского хозяйства, деревообрабатывающую промышленность, промышленную продукцию, продукты питания и косметику. Это основные направления экспорта из Псковской области», – отметила Анастасия Иванова и уточнила, что финансовая, информационная, административная и логистическая поддержка будут способствовать поддержке экспортёров.

«Все эти меры могут помочь создать благоприятные условия для развития экспортного потенциала страны и регионов, увеличить объёмы экспорта и укрепить позиции российских производителей на мировом рынке», – заключила Анастасия Иванова.

Напомним, что в Москве состоялся международный экспортный форум «Сделано в России», на котором наградили победителей федерального этапа Всероссийской премии «Экспортёр года». По итогам заседания федеральной конкурсной комиссии определили 62 победителя и призёра. Лидером среди регионов стала Новосибирская область. Второй по экспортным рекордам – Московская область. Третье место разделили Санкт-Петербург, Свердловская и Волгоградская области.

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