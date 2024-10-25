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Расширенное совещание регионального отделения Союза машиностроителей России проходит в Пскове

Ежегодное расширенное совещание Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России «Дефицит кадров – пути решения» проходит в Доме молодежи сегодня, 25 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Расширенное совещание регионального отделения Союза машиностроителей России проходит в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Совещание нацелено на обмен опытом и практиками, поиск коммуникации с учебными заведениями, которые готовят специалистов, усиление работы в плане вхождения в разные нацпроекты разным количеством учебных заведений.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, обращаясь к участникам совещания, отметил, что инженерное образование стало самым массовым в стране. «До сих пор оно занимает лидирующее место в системе высшей школы, как по количеству выпускников, так и по количеству бюджетных мест. За последние три года мы видим рост спроса на высококвалифицированных инженеров», – отметил он.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов подчеркнул, что предприятия, которые испытывают нехватку кадров, должны наладить работу с образовательными учреждениями. «Это поможет снизить остроту проблемы. Власти должны принимать участие – нужно корректировать законы и документы. Если мы с вами найдём согласованные решения и претворим им в жизнь, то это замечательно», – сказал он.

В свою очередь, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева отметила, что дефицит кадров – это проблема всех отраслей, прежде всего промышленности. На сегодняшний день уровень безработицы в области составляет 2,2 %. При этом на предприятиях обрабатывающей промышленности открыто более 3,7 тысячи вакансий. «Для решения дефицита кадров правительством реализуются различные меры – нацпроект «Демография», субсидирование найма, особое внимание уделяется и завершившим военную службу. Кроме того, запускается нацпроект «Кадры», – сказала она.

Первый заместитель руководителя аппарата Союза машиностроителей России Михаил Крохин подчеркнул, что главная проблема отрасли – это дефицит кадров и низкая рентабельность предприятий. «На площадке Союза машиностроителей России мы неоднократно поднимаем тему обеспечения кадрами. Молодёжь хочет работать в современных условиях. На это надо выделять средства», – отметил он.

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