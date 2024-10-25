Пневмонию, которая стала причиной карантина в школах Пскова, обсудили на радио «Серебряный дождь». Главное
Гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стала главный внештатный эпидемиолог Псковской области, заведующая эпидемиологическим отделением Псковской областной инфекционной клинической больницы Ирина Семёнова.
Главное из эфира:
- На псковичей «напала» микоплазменная пневмония. В регионе она появляется примерно каждые семь лет.
- Основные симптомы - температура в течение 7-10 дней, боль в горле и непродуктивный кашель (когда откашляться не получается).
- Чтобы не заболеть, нужно чаще мыть руки, носить медицинские маски, избегать скоплений людей. Карантин в школах Пскова как раз для этого и нужен.
- Инкубационный период такой пневмонии составляет 15-40 дней. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём.
- Медик призвала не заниматься самолечением и не пытаться самостоятельно ставить себе диагнозы и подбирать антибиотики, иначе лечение затянется и появятся осложнения.
- Иногда пациентам после микоплазменной пневмонии требуется реабилитация.
- Накануне сезона подъёма заболеваемости врач рекомендует сделать три прививки: от гриппа, от коронавируса и от пневмококковой инфекции.
- Прививки можно делать в один день и лучше всего задумываться об этом ещё летом.
- Уже в этом сезоне псковские врачи фиксируют микст-инфекции, когда к микоплазменной пневмонии присоединяется ещё адено- и риновирусы. Есть несколько случаев «микса» микоплазмы и ковида.
Пневмонию, которая стала причиной карантина в школах Пскова, обсудили на радио «Серебряный дождь». Главное
«Будет хуже!»: Не заниматься лечением пневмонии самостоятельно попросила псковичей эпидемиолог