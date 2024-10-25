Пневмонию, которая стала причиной карантина в школах Пскова, обсудили на радио «Серебряный дождь». Главное

16:21, 25 октября 2024, ПАИ

Гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стала главный внештатный эпидемиолог Псковской области, заведующая эпидемиологическим отделением Псковской областной инфекционной клинической больницы Ирина Семёнова.

Главное из эфира:

- На псковичей «напала» микоплазменная пневмония. В регионе она появляется примерно каждые семь лет.

- Основные симптомы - температура в течение 7-10 дней, боль в горле и непродуктивный кашель (когда откашляться не получается).

- Чтобы не заболеть, нужно чаще мыть руки, носить медицинские маски, избегать скоплений людей. Карантин в школах Пскова как раз для этого и нужен.

- Инкубационный период такой пневмонии составляет 15-40 дней. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём.

- Медик призвала не заниматься самолечением и не пытаться самостоятельно ставить себе диагнозы и подбирать антибиотики, иначе лечение затянется и появятся осложнения.

- Иногда пациентам после микоплазменной пневмонии требуется реабилитация.

- Накануне сезона подъёма заболеваемости врач рекомендует сделать три прививки: от гриппа, от коронавируса и от пневмококковой инфекции.

- Прививки можно делать в один день и лучше всего задумываться об этом ещё летом.

- Уже в этом сезоне псковские врачи фиксируют микст-инфекции, когда к микоплазменной пневмонии присоединяется ещё адено- и риновирусы. Есть несколько случаев «микса» микоплазмы и ковида.