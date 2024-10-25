Сделать три прививки накануне сезона болезней рекомендовала псковичам эпидемиолог

16:01, 25 октября 2024, ПАИ

Сделать три прививки накануне сезона болезней рекомендовала псковичам заведующая эпидемиологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный эпидемиолог Псковской области Ирина Семёнова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По её словам, нагрузка на региональное здравоохранение, связанная с подъёмом заболеваемости внебольничными пневмониями, возросла, но медики, тем не менее, оказывают пациентам и необходимую помощь, и внимание.

Чтобы в будущем эта нагрузка не продолжала усиливаться уже за счёт эпидемии гриппа, эпидемиолог порекомендовала жителям Псковской области сделать прививку против коклюша, гриппа и пневмококковой инфекции. Так как вакцинация от коклюша, проведённая в детстве, уже не даёт защиты во взрослом возрасте. К тому же для взрослых людей предусмотрена особая вакцина.

«Эти три прививки можно делать одномоментно. Причем вакцина от пневмококка способствует тому, что люди меньше болеют ОРВИ, а у пожилых людей она замедляет развитие деменции. И эта вакцина есть у нас в каждой поликлинике. Считается, что в идеале иммунизация должна быть сделана ещё летом или в сентябре, пока коллективы разобщены, пока нет никакого подъёма заболеваемости. Потому что первые две недели после вакцины, организм активно вырабатывает антитела. А в случае с гриппом наибольшая их концентрация возникает вообще только через полгода», - предупредила медик.

При этом медики стали фиксировать микст-инфекции, когда к микоплазменной пневмонии присоединяется ещё адено- и риновирусы, к тому же уже есть несколько случаев «микса» микоплазмы и ковида.