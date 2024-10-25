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Сделать три прививки накануне сезона болезней рекомендовала псковичам эпидемиолог

Сделать три прививки накануне сезона болезней рекомендовала псковичам заведующая эпидемиологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный эпидемиолог Псковской области Ирина Семёнова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

По её словам, нагрузка на региональное здравоохранение, связанная с подъёмом заболеваемости внебольничными пневмониями, возросла, но медики, тем не менее, оказывают пациентам и необходимую помощь, и внимание.

Чтобы в будущем эта нагрузка не продолжала усиливаться уже за счёт эпидемии гриппа, эпидемиолог порекомендовала жителям Псковской области сделать прививку против коклюша, гриппа и пневмококковой инфекции. Так как вакцинация от коклюша, проведённая в детстве, уже не даёт защиты во взрослом возрасте. К тому же для взрослых людей предусмотрена особая вакцина.

«Эти три прививки можно делать одномоментно. Причем вакцина от пневмококка способствует тому, что люди меньше болеют ОРВИ, а у пожилых людей она замедляет развитие деменции. И эта вакцина есть у нас в каждой поликлинике. Считается, что в идеале иммунизация должна быть сделана ещё летом или в сентябре, пока коллективы разобщены, пока нет никакого подъёма заболеваемости. Потому что первые две недели после вакцины, организм активно вырабатывает антитела. А в случае с гриппом наибольшая их концентрация возникает вообще только через полгода», - предупредила медик.

При этом медики стали фиксировать микст-инфекции, когда к микоплазменной пневмонии присоединяется ещё адено- и риновирусы, к тому же уже есть несколько случаев «микса» микоплазмы и ковида.

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