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Экономика

О периоде охлаждения денежных переводов и новой мошеннической схеме поговорят на «Серебряном дожде»

Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 28 октября в 12:30. Гостем ведущего Андрея Фёдорова станет главный эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Александр Иванов. Фото: ПАИ

Что такое база данных Банка России и кто в неё попадает? Почему Банк России замораживает денежные переводы? И как мошенники обманывают военнослужащих и их родных?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» в 12:30. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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