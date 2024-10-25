О периоде охлаждения денежных переводов и новой мошеннической схеме поговорят на «Серебряном дожде»

17:36, 25 октября 2024, ПАИ

Программа «Копилка» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 28 октября в 12:30. Гостем ведущего Андрея Фёдорова станет главный эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

Что такое база данных Банка России и кто в неё попадает? Почему Банк России замораживает денежные переводы? И как мошенники обманывают военнослужащих и их родных?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Копилка» в 12:30. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».