Жительница Пушкинских Гор отдала мошенникам миллион, пытаясь заработать на брокерстве
Жительница Пушкинских Гор лишилась миллиона, пытаясь заработать на брокерстве, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, в октябре неизвестный написал жительнице Пушкинских Гор в одном из мессенджеров. Под предлогом якобы предоставления ей заработка на брокерской интернет-площадке обманным путём мошенник завладел сбережениями женщины. В итоге она лишилась миллиона рублей.
Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого выясняются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 октября 2024
Жительница Пушкинских Гор отдала мошенникам миллион, пытаясь заработать на брокерстве