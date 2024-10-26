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Происшествия

Жительница Пушкинских Гор отдала мошенникам миллион, пытаясь заработать на брокерстве

Жительница Пушкинских Гор лишилась миллиона, пытаясь заработать на брокерстве, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жительница Пушкинских Гор отдала мошенникам миллион, пытаясь заработать на брокерстве. Фото: ПАИ

По версии следствия, в октябре неизвестный написал жительнице Пушкинских Гор в одном из мессенджеров. Под предлогом якобы предоставления ей заработка на брокерской интернет-площадке обманным путём мошенник завладел сбережениями женщины. В итоге она лишилась миллиона рублей.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

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