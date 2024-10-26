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Общество

Владимир Путин подписал закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Президент России Владимир Путин утвердил закон, направленный на предотвращение легализации мигрантов в стране через заключение фиктивных браков. Документ был опубликован на портале, где размещаются официальные правовые акты, пишет РИА Новости.

Иностранный гражданин сможет получить вид на жительство в упрощённом порядке, если он состоит в браке с гражданином России, постоянно проживающим в стране, в течение трёх лет.

Ещё одно основание для получения вида на жительство в упрощённом порядке — наличие ребёнка с российским гражданством, который постоянно проживает в России. При этом у второго родителя также должен быть российский паспорт.

В суде нужно будет подтвердить, что заявитель проживал вместе с ребёнком или вторым родителем не менее трёх лет до подачи заявления на вид на жительство.

Если суд отменит усыновление, запись об установлении отцовства или признает недействительным брак, которые послужили основанием для упрощённого получения документов, то разрешение на временное проживание или вид на жительство будут аннулированы.

Как объяснял председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, после усиления требований заключение фиктивного брака больше не поможет ускорить получение разрешения на временное проживание.

Законопроект был представлен в Государственной Думе в ноябре прошлого года. Его авторы – сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

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