Смартфоны в России подорожали на 12%
Смартфоны в РФ подорожали на 12% за первые девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена на новый смартфон выросла с 21,1 до 23,9 тыс. рублей, пишут «Известия».
На повышение цены повлияло изменение курса валют, логистики и стоимости закупок, а также выросший курс доллара. Помимо этого, на стоимости сказался рост ключевой ставки, который влияет на стоимость заёмных средств для поставщиков и ритейлеров.
За первые девять месяцев этого года россияне купили 22,3 млн смартфонов на общую сумму 528 млрд рублей. В топ-5 брендов в количественном выражении вошли Redmi, Tecno, Samsung, Realme и Infinix.
К Новому году цены на смартфоны повысятся, а также увеличится спрос на мобильные устройства. Однако в начале 2025 года можно ожидать снижение цен.
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