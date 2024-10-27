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Прокуратура добилась увольнения инспектора Псковской таможни в связи с утратой доверия

По иску псковского транспортного прокурора инспектор Псковской таможни уволен в связи с утратой доверия, при этом изначально формулировка была другой. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре.

С ноября по декабрь 2023 года инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля многостороннего автомобильного пункта пропуска «Убылинка» на границе России и Латвии не принимал меры к урегулированию конфликта интересов. Он совершил незаконные операции в отношении автомобилей, перемещённых по процедуре временного ввоза на таможенную территорию ЕАЭС. В результате автомобили не были вывезены с территории России, а государству причинён ущерб на сумму 8,5 млн рублей.

По этому факту следственный орган возбудил и расследует уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). При этом инспектор таможни был уволен по собственному желанию.

Не согласившись с основанием увольнения, прокуратура направила в суд иск об обязании изменить формулировку на увольнение в связи с утратой доверия. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены.

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