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Экономика

Почему Банк России может приостановить денежный перевод, объяснил эксперт

С 25 июля, согласно вступившему в силу закону, Банк России может на два дня приостановить денежные переводы, если получатель находится в базе данных о случаях и попытках мошеннических операций, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Эксперт рассказал, почему Банк России может приостановить денежный перевод. Фото: ПАИ

«Перевод будет приостанавливаться даже тогда, когда клиент настаивает на нём или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения», – отметил Александр Иванов. Если спустя два дня клиент всё же решит совершить перевод на этот же подозрительный счёт, банк будет обязан выполнить это поручение, однако нести за него ответственность он не будет, пояснил эксперт.

Добавим, что зафиксированные случаи и попытки переводов без согласия клиента передают в Банк России. Также в базу данных Банка России могут поступать сведения от МВД России.

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