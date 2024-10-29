Пскович стал призёром фестиваля скалолазания в Петербурге

11:01, 29 октября 2024, ПАИ

Участник юношеской сборной Псковской области по скалолазанию Степан Яковлев стал серебряным призёром фестиваля «Кто, если не мы», который прошёл в Санкт-Петербурге на скалодроме «Энергия высоты». Об этом ПАИ сообщили в Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области.

Степан Яковлев соревновался среди мальчиков 12-13 лет в дисциплине «трудность», где за победу боролись десять спортсменов. Первое место занял петербуржец Илья Голышев, который зимой стал бронзовым призёром первенства Санкт-Петербурга по скалолазанию. Замкнул тройку лидеров ещё один местный спортсмен Константин Гайдуков.

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