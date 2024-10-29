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Спорт

Псковичи приняли участие в масштабном турнире, собравшем танцоров из 16 стран

Псковичи приняли участие в турнире Russian Open Dancesport Championship, который прошёл в Санкт-Петербурге с 19 по 27 октября. Об этом сообщается в группе танцевально-спортивного клуба «Триумф» в соцсети «ВКонтакте».

  • Псковичи приняли участие в масштабном турнире, собравшем танцоров из 16 стран
    Фото: танцевально-спортивный клуб «Триумф»
  • Псковичи приняли участие в масштабном турнире, собравшем танцоров из 16 стран
    Фото: танцевально-спортивный клуб «Триумф»
  • Псковичи приняли участие в масштабном турнире, собравшем танцоров из 16 стран
    Фото: танцевально-спортивный клуб «Триумф»
  • Псковичи приняли участие в масштабном турнире, собравшем танцоров из 16 стран
    Фото: танцевально-спортивный клуб «Триумф»
  • Псковичи приняли участие в масштабном турнире, собравшем танцоров из 16 стран
    Фото: танцевально-спортивный клуб «Триумф»

Соревнования собрали более девяти тысяч пар танцоров из 16 стран и более 70 регионов России. В рамках соревнований прошли всероссийские и международные старты, а также Кубок России.

Стать призёрами псковичи не смогли, однако в своих категориях превзошли большое количество пар. Даниил Сергеев и Василиса Васильева обогнали более 150 пар на всероссийских соревнованиях среди юниоров по программе латиноамериканских танцев.

Владислав Калинин и Мира Барсукова обогнали около 200 пар в латине на международных соревнованиях. Дебютировавшие в новом танцевальном составе Руслан Срибний и Алина Медведева обогнали 120 пар в латине среди мастеров спорта и 100 пар в стандарте. Кроме того, Пётр Абрамов и Ксения Братчикова оказались выше 140 пар среди юниоров в латине и стандарте.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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