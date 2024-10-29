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Экономика

Две тонны португальского корма для домашних животных не пропустили через границу в Псковской области

Две тонны португальского корма для кошек и собак не пропустили через госграницу в МАПП «Бурачки» в Себежском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Сотрудники ведомства обнаружили отсутствие ветеринарного сертификата на кормовые добавки для кошек и собак, а также готовые корма для животных.

Ввоз корма в ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза.

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