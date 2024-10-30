День инженера-механика отмечается сегодня в России

07:17, 30 октября 2024, ПАИ

Работники инженерно-технических специальностей отмечают свой профессиональный праздник сегодня, 30 октября, пишет calend.ru.

Инженер-механик – это специалист с высшим техническим образованием в области проектирования, конструирования и эксплуатации технологического оборудования. К специалистам этой профессии предъявляются более разносторонние и высокие требования.

Инженер-механик является самой уникальной и востребованной обществом профессией. Инженеры-механики создают высокие технологии и технологическое пространство в целом.

Сегодня специальностью инженера-механика овладевают студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГСУ и других российских вузов, чтобы потом приступить к работе в различных сферах и отраслях отечественной промышленности.