Профильные вопросы сессии рассмотрел законодательный комитет Псковского областного Собрания

15:18, 30 октября 2024, ПАИ

Повестку, состоящую из профильных вопросов октябрьской сессии, рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов под председательством Алексея Севастьянова, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Поддержанные депутатами изменения в законы «О пожарной безопасности в Псковской области» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» связаны с актуализацией регионального правового акта в соответствии с нормами федерального законодательства. Этой же причиной обусловлены изменения закона «Об организации муниципальной службы в Псковской области».

Инициированные Алексеем Севастьяновым поправки в закон «О порядке опубликования и вступления в силу правовых актов Псковской области» касаются деятельности избирательной комиссии региона – размещение документов на сайте избиркома предложено считать официальным опубликованием.

«Это поможет нам оперативно публиковать наши документы», – прокомментировал законопроект председатель облизбиркома Игорь Сопов. Депутаты также поддержали проект закона.

Комитет согласовал новые положения об удостоверениях региональных уполномоченных и проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Натальи Мельниковой – на прошлой внеочередной сессии депутат была избрана сенатором, представляющим в Совете Федерации Псковское областное Собрание.

Кроме того, члены комитета по законодательству и местному самоуправлению согласовали проект постановления, связанный с ротацией членов Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Досрочная замена пройдёт как в составе помощников депутатов-одномандатников, так и среди партийных активистов.