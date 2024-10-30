«Наливайки», «псковский гектар» и размер минимального взноса на капремонт обсудили в Псковском облсобрании

19:30, 30 октября 2024, ПАИ

Заседание комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию прошло в Псковском областном Собрании депутатов под председательством Андрея Козлова. Работа началась с рассмотрения законопроекта, регулирующего вопросы в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Документ разграничивает полномочия органов госвласти и отражает все действующие на сегодняшний день региональные нормы в этой сфере, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Депутат Андрей Михайлов уточнил у разработчиков, предполагает ли законопроект установление новых запретов и ограничений или лишь объединяет их в одном документе. Заместитель председателя правительственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Марина Аникеева подтвердила, что дополнительные ограничения не вводятся, но такое право за регионом остаётся.

Заместитель председателя парламентского комитета Антон Минаков поднял тему «наливаек», отметив, что решить эту проблему так и не удалось: продавцы спиртного обходят установленные ограничения, поставив в магазине лишь стол и стулья, тем самым приравнивая себя к объекту общественного питания. Специалист признала, что у региона нет действенных механизмов для решения этой проблемы.

Андрей Козлов поинтересовался, наделён ли профильный правительственный комитет контрольными полномочиями и возможностью составлять административные протоколы по результатам проверок. По словам Марины Аникеевой, формально такое право есть, но из-за моратория на проверки бизнеса с 2020 года на практике оно не применялось. «Те обращения, которые поступали в комитет, мы должны согласовать с прокуратурой, но ни одного положительного решения прокуратуры мы не получили», – сообщила специалист.

Представитель прокуратуры подтвердила, что для согласования проверки необходимо доказать надзорному органу, что существует угроза жизни и здоровью граждан. «Производителей сельскохозяйственной продукции, например молока, проверяют, а продавцов алкоголя – нет», – усомнился в справедливости такого подхода Андрей Козлов.

В итоге депутаты поддержали предложенный законопроект, констатировав, что проблему «наливаек» документ не решает. Руководитель областного комитета по управлению государственным имуществом Наталья Серебренникова представила депутатам проект закона, касающийся выделения земельных участков гражданам под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства. Пилотными территориями, где будет реализовываться так называемый «псковский гектар», станут пять муниципальных образований: Куньинский район, Локнянский, Новоржевский, Пыталовский и Усвятский муниципальные округа. Кроме того, существенно расширен перечень специалистов (раньше это были только медики и фармацевты), которые смогут безвозмездно получить земельные участки.

Андрей Михайлов уточнил, было ли решение по выбору пилотных территорий согласовано с главами муниципалитетов. Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова подтвердила, что у органов местного самоуправления были опасения, связанные с необходимостью дополнительных затрат. Именно поэтому в «пилот» вошли те территории, где уже есть необходимые коммуникации.

«Если опыт будет удачным, распространим его на другие муниципалитеты. Есть огромная надежда на то, что это будет шансом вовлечь в хозяйственный оборот неиспользованные земельные участки, привлечь специалистов в муниципалитеты и увеличить численность населения», – обозначила глобальные задачи Елена Тимашова.

В ходе дальнейшего обсуждения депутаты также обратили внимание на необходимость внедрения в регионе федерального портала пространственных данных для использования этого ресурса в полном объёме. «Мы к этому движемся планомерно, и надеюсь, в течение пары лет это будет сделано», – обозначил перспективу председатель парламентского комитета Андрей Козлов. Законопроект депутаты рекомендовали принять в двух чтениях.

Члены комитета также рассмотрели и поддержали проект постановления о согласовании размера минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области в 2025 году. Заместитель председателя правительственного комитета по строительству и ЖКХ Татьяна Яковлева проинформировала, что согласно расчётам повышение составит 15 %, однако даже в этом случае платёж будет в 2,5 раза ниже экономически обоснованного.

В ходе обсуждения депутаты уточнили у приглашённого на заседание комитета директора Фонда капитального ремонта Андрея Анисимова уровень собираемости средств в регионе. По словам руководителя, за девять месяцев текущего года этот показатель достиг 96,6 %, а с начала реализации программы в 2015 году составил 82,2 %. Депутаты также обсудили со специалистами, как осуществляется взаимодействие с муниципалитетами в контексте мониторинга реализации программы капремонта и актуализации перечня включённых в неё домов.