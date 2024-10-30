Житель Сочи отправится в тюрьму за незаконный сбыт оружия в Псковской области
Житель Сочи отправится в тюрьму за незаконный сбыт огнестрельного оружия в Печорском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Суд установил, что мужчина в феврале этого года вместе с другим фигурантом дела незаконно сбыл пистолет системы Маузера и винтовку системы Мосина. Подсудимый дал признательные показания.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 5 статьи 222 УК РФ. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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