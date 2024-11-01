11 медалей завоевали псковские пловцы на чемпионате и первенстве СЗФО в Кингисеппе
11 медалей завоевали псковские пловцы на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа, которые прошли в Кингисеппе с 25 по 28 октября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Барс».
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Фото: спортшкола «Барс»
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Фото: спортшкола «Барс»
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Фото: спортшкола «Барс»
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Фото: спортшкола «Барс»
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Фото: спортшкола «Барс»
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Фото: спортшкола «Барс»
В первые два соревновательных дня воспитанники спортшколы «Барс» завоевали восемь медалей. Анастасия Щеглова к серебряной награде, завоёванной в первые два соревновательных дня, добавила бронзу первенства на стометровке брассом. Серебро на дистанции 1 500 метров и бронзу на 800 метров вольным стилем завоевала Вероника Михайлова. Кирилл Печниковский выполнил норматив кандидата в мастера спорта на дистанции 100 метров в комплексном плавании.
Напомним, что единственными наградами на чемпионате отличились Ярослав Поляков, завоевавший серебро на 200 метров баттерфляем, и Анастасия Щеглова, ставшая серебряным призёром на 200 метров брассом. А пскович Захар Болоболов выиграл полный комплект медалей в рамках различных дисциплин первенства.
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