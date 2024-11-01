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Происшествия

Три набора роллов украл из магазина пскович

Три набора роллов украл из магазина пскович, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в хищении из магазина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

31 октября около 20:00 росгвардейцы прибыли к сетевому магазину на улице Яна Фабрициуса, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия наряд Росгвардии задержал псковича, который похитил из торгового зала три набора роллов.

По факту хищения проводится проверка.

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